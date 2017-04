Nas paredes goianas

Se a estrada de tijolos para o Bicicleta sem Freio é colorida fora do País, em Goiânia, mesmo que haja uma cena de design e arte urbana, Douglas e Renato sempre se despontaram em eventos e projetos ligados à arte e cultura, a exemplo das artes gráficas. Em 2015, eles assinaram a programação de artes visuais do Festival Bananada com dois murais feitos antes e depois do even...