Narrador Everaldo Marques participará do filme de animação "Carros 3"

O jornalista, narrador e dublador Everaldo Marques, da ESPN, anunciou nesta sexta-feira (03) em sua conta oficial no Twitter que participará da dublagem do filme de animação ‘Carros 3’.

Com data de lançamento para 16 de junho de 2017 e direção de Brian Fee. Owen Wilson, Bonnie Hunt , Jason Pace darão vozes aos carros de corrida.

No longa, Relâmpago McQueen retornas às telas e as pistas enfrentando dificuldades após um grave acidente.

Perfil

Reconhecido por suas locuções envolvendo diversas modalidades, sendo a principal o Futebol Americano, Everaldo Marques fez narração in loco para o Super Bowl . Também foi indicado como um dos dez finalistas do Prêmio Comunique-se, categoria “Melhor Narrador”.

Dono do famoso bordão "Você é R-i-d-í-c-u-l-o!", Marques teve que lidar com a fúria das redes sociais. Durante apresentação de Lady Gaga no Grammy 2017, o bordão “ridícula” foi utilizado pelo narrador.

Com uma grande repercussão negativa, Everaldo Marques explicou em entrevista a TV UOL que tudo não passara de um mal entendido, “nos Estados Unidos eles usam esse 'ridiculous' como uma coisa fora do padrão, acima da média, de um nível muito alto”, justificou.

Veja como foi a repercussão do anúncio no Twitter:

@everaldomarques relâmpago markinhos por favor ! 🤔😂 — joao victor (@Joao100Oficial) 3 de março de 2017