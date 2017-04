'Nao existe isentão no humor', diz Duvivier sobre seu novo programa

"Greg News", a versão brasileira do "Last Week Tonight", que terá Gregorio Duvivier como apresentador, estreia no dia 5 de maio, às 22h, na HBO.

O programa terá 30 minutos de duração, nos quais Duvivier vai apresentar e comentar climas quentes da política e da atualidade.

"Vamos falar de Previdência, imposto, sistema prisional. Tudo o que a gente não entende. Meu papel no programa é o do leigo profissional. A gente vive uma época em que

todo mundo tem certeza de tudo. Isso é um problema. Então nesse programa a gente traz um pouco de dúvidas para as pessoas", afirma Duvivier.

Serão quatro assuntos por programa. Três, mais curtos, abordarão temas mais quentes, de acontecimentos dos últimos dias. Haverá ainda um maior, com cerca de 18 minutos, sobre o tema da semana.

Segundo o apresentador, o objetivo é explorar melhor questões que são tratadas muitas vezes de forma superficial. "Queremos falar de política como um todo, como drogas, economia, sociedade, casamento gay, transporte, alimentação, não só daquilo que acontece em Brasília", explica.

Depois, aos sábados - pela manhã, a HBO colocará um vídeo do tema principal, de cerca de dez minutos, no YouTube. A íntegra da atração estará disponível na plataforma de streaming HBO GO, apenas para assinantes.

Conhecido pelo seu posicionamento político mais de esquerda, Duvivier afirma que não espera sofrer qualquer tipo de rejeição por parte do público.

"Não acredito em imparcialidade e acho que o jovem não acredita também. O programa já parte da premissa da parcialidade. A gente vai bater em todos os lados. Não vai poupar ninguém por afinidades ideológicas. Vamos rir de todos os lados", diz.

"Você acha o John Oliver [comandante do 'Last Week Tonight'] neutro? Se tem alguém com viés político é o apresentador de comédia. Não existe o isentão no humor", acrescenta.

O programa será gravado no Rio de Janeiro em um estúdio com 40 pessoas na plateia. Mas o público não aparecerá na tela. Segundo a HBO, servirá apenas como um termômetro para as piadas e comentários de Duvivier.

No programa anunciado em março pela emissora, Duvivier deve comentar com humor o fato mais quente da semana, da mesma forma como John Oliver faz na versão americana. O apresentador dos EUA, por exemplo, já falou até dos governo Dilma Rousseff e Michel Temer.

O programa é uma das 14 produções brasileiras da HBO previstas para os próximos anos. Entre elas também está "Santos Dumont", uma minissérie de seis horas sobre a vida do inventor do avião 14 Bis.