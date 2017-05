Naldo Benny grava clipe com Simone e Simaria em Goiânia

O cantor Naldo Benny gravou na última terça-feira (9), o clipe da música “Embaçar o Vidro”, com a participação especial da dupla sertaneja Simone e Simaria, em Goiânia.

Com 14 horas de gravação e direção de Mess Santos, o clipe abusou da sensualidade. A música faz parte do próximo álbum do cantor, "Conexões" e foi lançada no início do mês - pela gravadora Universal Music - em todas as plataformas digitais.

Ouça ou baixe a música: https://umusicbrazil.lnk.to/EmbacaroVidro

A música “Embaçar o Vidro” foi composta por Simaria e Tierry, e tem influência do ritmo latino Bachata e do sertanejo universitário, uma mistura que envolve e coloca todo mundo para dançar. “Quando Simaria me mandou a música dizendo que era a minha cara, eu não tive dúvida. Topei na hora e fiquei mega feliz quando quiseram gravar comigo. O clipe tem muita sensualidade e o clima no set foi muito divertido. Tenho um carinho enorme por elas”, explica Naldo.

Naldo comemora 18 anos de carreira esse ano e já contabiliza 113 milhões de visualizações na internet e mais de 6 milhões de seguidores em suas redes sociais.