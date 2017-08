Na memória de personalidades

Marcelo Solá - Artista plástico e tio de Ian, 8 anos - “Meus pais sempre me levavam ao Mutirama e a parte gratuita do parque me encantava. Havia uma carruagem em forma de abóbora e uma área verde maior. Parecia uma cidade dentro de uma floresta. Hoje os papéis estão trocados e sou eu quem leva meu pai para revisitar o passado e relembrar um pouco esse período. É triste ver que, infelizmente, um símbolo tão importante de Goiânia tenha sido esquecido”

Gabriel Nascente - Escritor e avô de Heitor, 3 anos - “Aos 14 anos assisti as máquinas derrubarem as primeiras árvores na região do Parque Botafogo, dando espaço aos primeiros brinquedos do Mutirama. Aquele lugar foi palco da minha infância e me fez uma testemunha sentimental e existencial da sua importância. Goiânia não pode perder um maquinário de lazer desse nível, uma vez que não temos praia. O Mutirama é um pequeno pedaço do Éden para a comunidade sem acesso ao divertimento. É o brinquedo coletivo da cidade.”