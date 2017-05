‘Nós preparamos o coração e a cabeça’, diz Fernando Dinho do Boogarins sobre show em Goiânia

Em um show de quase uma hora e meia, o Boogarins levou ao palco principal do Bananada um pouco dos grandes sucessos da banda e também algumas novidades lançadas entre o fim de 2016 e início deste ano. O grupo, que se consagra como uma das maiores representantes goianas no cenário independente, levou ao público a emoção do retorno à casa após período de turnê internacional.

Ao POPULAR, o Fernando “Dinho” Almeida e Ynaiã Benthroldo contaram um pouco do que eles puderam sentir do palco e também da relação com os festivais goianos, especialmente Bananada.

Confira:

Vocês conseguiriam resumir o que o público viu no show de quinta, o que foi preparado para eles?

Fernando “Dinho” Almeida - Nós apresentamos o carinho que temos com nossa cidade, fazia muito tempo que não tocávamos aqui. E essa situação de ser um show no Bananada, com entrada franca, com Orquestra de abertura faz com que a noite se prepare. Nesse show tivemos algo um pouco diferente, com músicas novas, o single que acabou de sair. Acho que podia dizer que preparamos um show, mas nós preparamos o coração e a cabeça.

Ainda é possível sentir um “frio na barriga” de subir no palco em um festival em casa ou conseguiram acostumar?

Ynaiã Benthroldo - Em todo o show, o “frio na barriga” faz parte do processo de emoção. Por ser algo que mexe muito, uma vez que a música é algo que mexe muito tanto com quem recebe quanto com quem faz. Acho que esse “friozinho” faz parte dessa vontade de acontecer. Até por ser um Festival que fazia entre dois ou três anos que a banda não tocava e é um evento que marca muito. Há várias bandas em Goiânia que começaram e que foram crescendo com o Festival. O Boogarins é mais uma delas. E, é sempre bom tocar em casa.

Como vocês avaliam o Bananada e a dimensão que o Festival possui atualmente?

Ynaiã Benthroldo - O Festival é muito importante para a cena, não somente o Bananada, mas todos os outros também. Goiânia é pioneira na cultura independente e ocupa um espaço muito importante na cena brasileira, o que acaba refletindo nas bandas e também em todo o País. As pessoas que vêm para cá se impressionam com a estrutura desses festivais e até com o público que já ouviu muita música. Existe uma galera mais nova que ainda está descobrindo, mas a história da música independente aqui é muito bonita de ser contada.

É possível contar um pouco da história do Boogarins através da história dos Festivais?

Fernando “Dinho” Almeida - Acho que o primeiro Festival que tocamos aqui foi o Bananada, por volta de 2013 na abertura e fechamos a programação em 2014.

Ynaiã Benthroldo - Toda banda, de certa forma, antes dela se tornar um banda, ela é público. A galera vai a festivais, vê outras bandas, acompanha. Também comecei assim, vindo para cá, vendo e até tocando com outras bandas. Você vai porque gosta, porque sonha em tocar. Todo mundo que toca aqui também é público de festivais. Essa é uma afirmação com 100% de verdade.

Vocês vieram de uma turnê internacional. O que foi possível trazer e levar dessa experiência?

Fernando “Dinho” Almeida - Quando você fica muito tempo fora de casa, você fica com saudade. Acho que a gente traz a vontade de tocar aqui de novo. É claro que trazemos a experiência de tocar em uma turnê e fazer vários shows, mas seria meio bobo falar de coisas pontuais e acabar esquecendo de várias outras. É mais sobre isso: voltar com saudade e estar carregado do que aprendeu, viu na viagem. Muitas experiências indiretas, muito sentimento de volta.

Esse sentimento de volta era um pouco da energia que estava no palco?

Fernando “Dinho” Almeida - É isso que nós fizemos hoje [quinta].

Ynaiã Benthroldo - É o que move tudo isso, é essa a energia.

Quais são os planos após o Bananada? A agenda prevê quais eventos?

Ynaiã Benthroldo - A gente faz uma sequência de shows aqui no Brasil após o Bananada e depois vai para os Estados Unidos entre o fim de maio e começo de junho para uma turnê de um mês. E depois segue para Europa, com Portugal, Espanha e retorna o Brasil. Ainda devemos fazer lançamentos. É um ano cheio, acabamos de lançar um novo single. Estamos preparando o caminho para continuar tocando.