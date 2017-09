“Não quisemos voltar com ideias antigas”

Como surgiu a ideia de voltar com a banda?

É um trabalho que começou há três anos para não deixar o Pavilhão parado. Foi um período que pensamos como poderíamos retomar de uma forma contemporânea principalmente como iríamos nos comunicar depois de 11 anos com essa nova geração que ouve muito rap. Sentimos primeiro uma vontade de dar continuidade na nossa história, de voltar aos palcos e de lançar um disco. Posteriormente pelos fãs que pediram a retomada da banda pelas redes sociais. Foi importante também essa pausa para analisarmos o novo momento do mercado que é bastante voltado para as plataformas digitais.

Como foi a reformulação da banda?

Foi natural. Já tínhamos contato com os novos integrantes há algum tempo. O baixista Heitor tocou com a gente no Lollapalooza em 2012 e estava sem banda quando falei com ele, o Rafael foi guitarrista do meu projeto solo e o baterista Leco Canali já tinha um trabalho legal com outras bandas. A nova formação foi determinante para trazer energia nova para o trabalho e todos contribuíram na produção do álbum porque sempre fomos democráticos. Foi proveitoso e divertido trabalhar com eles.

O cunho social das letras do Pavilhão 9 permanece intacto?

Não poderia ser diferente, o tema recorrente da banda são os problemas sociais. A gente está do lado do povo, das pessoas oprimidas e nossa função como artista é representar quem não tem voz. Temos isso a nosso favor e a liberdade de falar. Além disso, a produção do disco acabou coincidindo com a pouca vergonha dos políticos brasileiros e serviu de inspiração, como na música Tudo Por Dinheiro. Mas não falamos apenas do Brasil, tem a situação dos refugiados no mundo, como na letra Isto Não Para. É um disco que passeamos por tudo de legal que fizemos.

Como você enxerga o Pavilhão dentro desse novo mercado?

A tecnologia está sendo agora mais usada para divulgar o trabalho. Olhamos para esse novo momento. É um disco com dez faixas, dinâmico, rápido e atual. Não quisemos voltar com ideias antigas. Nossa ideia também foi se comunicar com esse público jovem com as letras e com a arte da capa do CD que é uma HQ. Além disso, o som do Pavilhão acaba sendo um contraponto para os gêneros musicais que hoje dominam o mercado brasileiro e pelo que percebi pelas redes sociais uma parcela do público deu uma enjoada de ficar ouvindo sempre as mesmas coisas há décadas.

Você seguirá subindo ao palco com o rosto mascarado?

A máscara faz parte da história do Pavilhão, é o rosto da banda. Cenicamente ela funciona muito bem nos shows e o público gosta. É um elemento que tem uma relação forte com os temas das letras. Eu costumo dizer que esse rosto que é oculto é a face das pessoas que realmente não podem dizer o que a gente diz. Em 2001, quando abrimos a noite do heavy metal no Rock In Rio, eu tirei a máscara e na minha carreira solo também não usava. Mas eu usava a máscara no Pavilhão como proteção a retaliações às minhas ideias, não para praticar a violência, como aconteceu em alguns protestos nas ruas.