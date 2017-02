'Não precisei transar com ninguém para cantar e fazer sucesso', diz Anitta

Anitta já falou várias vezes do orgulho de ter estudado para gerenciar a própria carreira. Nesta quarta (1º), a cantora afirmou à rádio carioca O Dia que sempre "trabalhou muito" e viu a profissão de artista como outra qualquer.

"Não precisei transar com ninguém para conseguir cantar e fazer sucesso", respondeu a um ouvinte que quis saber como ela saiu da Furacão 2000 e chegou ao topo das paradas.

"Qualquer mulher que faz sucesso as pessoas acham isso. Nada contra. Só especifiquei que não fiz isso, mas não tenho nada com que fez".

Apesar de fugir do assunto, Anitta comentou sucintamente os boatos sobre o suposto affair com o piloto britânico Lewis Hamilton, com quem se encontrou nas férias no México, em janeiro.

"Não gosto muito de falar quando o assunto envolve outra pessoa. Alguém perguntou a ele numa entrevista se ele me conhecia, ele disse que não e foi saber".