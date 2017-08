“Stop. A vida parou, ou foi o automóvel?”, dizia o poeta Carlos Drummond de Andrade sobre o corre-corre cotidiano em relação à vida dos moradores das grandes cidades. A ansiedade é, quase sempre, associada aos grandes fluxos de pessoas e o vai e vem das metrópoles. “A impressão é de que sempre estou atrasada para algum compromisso importante”, revela a designer Polim Taveira, de 37 anos, que sofre de ansiedade desde criança. Os intensos tremores e a forte dor de barriga chegam a todo o momento. “É quando a crise vem com força total”, conta.

O barulhinho chato do celular só para se Polim colocá-lo no modo silencioso. O pisca-alerta de notificações do Facebook avisa que tem mensagem para ser visualizada. Nos grupos de WhatsApp, os recados acumulados de problemas da família e do trabalho crescem a cada minuto. Em tempos virtuais, diferentes são aqueles que, pouco a pouco, não sentem os sintomas de quem sofre de ansiedade. “É aquela velha afirmação: não me mande ficar calma. A ansiedade parece que se multiplica no mundo virtual, onde tudo é para ser feito ou visto ontem”, pontua Polim.

Medo

Não há uma vez sequer que Polim não tenha ficado ansiosa antes de embarcar em algum avião. Tudo porque a goiana morre de medo de altura e viajar sob os ares é quase que uma tortura. São nesses momentos de aflição que ela sente as crises chegarem. O psiquiatra Isaac Efraim explica que o medo é algo intrínseco à ansiedade. “O nosso sistema nervoso central e a nossa mente necessitam de uma situação de conforto e de segurança para usufruir da sensação de repouso e de bem estar. Quando a nossa percepção nos alerta para uma situação de perigo a este estado, acontece o estado ansioso”, esclarece.