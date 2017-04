“Dentro das nossas possibilidades realizamos quatro exposições em 2016 nas duas galerias do MAC durante praticamente o ano todo e recebemos um público de 8 mil pessoas. Não estamos parados, temos vários projetos para fazer em 2017 e em 2018”, ressalta a diretora do museu Márcia Pires. Segundo a gestora, a intenção era cumprir todo o calendário previsto no ano passado, mas po...