Mylena Jardim de 17 anos é a vencedora do The Voice Brasil

O jeitinho é de menina, mas a voz e o talento são de uma diva. Foi assim, de mansinho e com muito talento, que Mylena Jardim sagrou-se vencedora da quinta edição do ‘The Voice Brasil’.

E, após subir ao palco para cantar sucessos de Paul McCartney e Michael Jackson, Tribalistas e uma apresentação emocionante de “Freedom”, clássico do saudoso George Michael, Mylena recebeu 34% dos votos do público, garantindo o disputado título de “A nova voz do Brasil” e os prêmios de R$ 500 mil e um contrato com a Universal Music. “Estou muito feliz e surpresa. Agradeço a Deus e a todos que me ajudaram a chegar até aqui”, celebrou a vencedora, muito emocionada.

Apesar da timidez, Mylena mostrou a que veio desde o começo do reality. No primeiro programa virou todas as cadeiras ao cantar 'Olhos Coloridos', música que voltou a cantar já com o troféu nas mãos, e foi Claudinha quem garantiu a candidata para o seu time. A partir daí, ela surpreendeu em todas as suas apresentações.

Durante as ‘Batalhas’, duelou com Kassia Marvila e levou a melhor após a performance de "Killing Me Softly". Na ‘Batalha dos Técnicos’, nova fase da temporada, enfrentou Nira Duarte com o hit "Rise Up" e subiu mais um degrau na competição. Na ‘Remix’, também inédita na atração, foi aplaudida de pé após a interpretação de "Nada Mais" e foi “roubada” por Michel Teló, que virou seu novo técnico. Na semifinal, já representando o novo time, foi ovacionada pelo público após cantar "Love on the Brain". Ambos os técnicos não escondem o orgulho da pupila.



“Quando a gente ouve esta voz tão potente e tão firme e vê esta menina linda, de apenas 17 anos, pensamos: Deus existe muito! Você é uma diva, Mylena”, disse Claudinha. Já o atual técnico não escondeu a felicidade de ter “roubado” a, agora, vencedora. “Mylena é um show de bom gosto e afinação. Apesar da pouca idade, mostra experiência, segurança: ela conduz as canções do jeito certo. Sempre fiquei de olho nela e acho que o público enxergou seu talento e vocação junto comigo. Estou feliz demais da conta”, afirmou o técnico, que venceu o reality pelo segundo ano consecutivo.



Final recheada de encontros

Mas, antes de a mineira ser anunciada como a grande vencedora, o ‘The Voice Brasil’ teve uma final com shows e encontros inesquecíveis. Comandada por Tiago Leifert, junto a Mariana Rios, a noite teve apresentações dos técnicos Claudia Leitte, Lulu Santos, Michel Teló e Carlinhos Brown e participações especiais.

Um dueto deu início ao show da grande final, que contou com apresentações dos finalistas, de ex-participantes e promoveu encontros inesquecíveis. Mylena e Danilo subiram ao palco para cantar “Say, Say, Say”, hit de Paul McCartney e Michael Jackson, com participação especialíssima do músico Milton Guedes. Depois, foi a vez de Dan Costa cantar “Agora Eu Já Sei”, de Ivete Sangalo; e de Afonso Cappelo e Cinthia Ribeiro se unirem para cantar “Preciso me Encontrar”, clássico de Cartola. Em seguida foi a vez de um técnico subir no palco da grande final: Lulu Santos levantou a plateia ao som de “Casa”, música de sua autoria.



Mylena Jardim tomou o palco para o seu primeiro solo da noite e relembrou um dos sucessos dos Tribalistas: “Carnavália”. Mais uma dupla se apresentou, desta vez, formada por Danilo Franco e Renan Zonta, que, juntos, entoaram “Bete Balanço”, sucesso do Barão Vermelho. O sertanejo de Michel Teló deu o tom da apresentação seguinte, quando o próprio mostrou “O Mar Parou”. Claudinha também fez sua apresentação solo com um clássico do Led Zeppelin,“D'yer Mak'er”.

Mais um dueto marcou a noite. Dan e Afonso cantaram “Sensível Demais”, de Jorge Vercilo. E o show continuou noite adentro. Danilo Franco cantou “Cada Um, Cada Um”, de Claudio Zoli; e Mylena Jardim e Anna Akisue protagonizaram um dos momentos mais emocionantes: interpretaram juntas o sucesso “Freedom”, do saudoso George Michael, que morreu no último dia 25 e cuja carreira e talento foram exaltados por Lulu Santos. Mas a noite ainda tinha outros encontros.

Carlinhos Brown interpretou “Ponto De Atravessar” com o grupo Mukindala e Paula Sanffer, ex-participante do TVB. Em seguida, foi a vez de Afonso Cappelo cantar “Pai”, de Fábio Jr. Os semifinalistas Bruno Gadiol, Lumi, Jade Baraldo e D'Lara também marcaram presença na grande final, cantando “Do Seu Lado”, de Jota Quest.

O último dueto da noite foi entre Dan Costa e Kassia Marvila, que apresentaram uma música da cantora Ana Carolina, “Quem de Nós Dois”. Para fechar a noite, e já deixar o gostinho para o ‘The Voice Kids’, que estreia em janeiro, os pequenos Enzo e Eder, Rafa Gomes, Isis Pereira, Wagner Barreto, Pérola Crepladi e Daniel Henrique, da primeira temporada, se reuniram para uma apresentação especial ao lado de Carlinhos Brown. Anunciados por Tiago Leifert e André Marques, que assume o comando da atração mirim, cantaram “Vilarejo”, de Marisa Monte.



Entrevista com a campeã do The Voice Brasil



Qual o balanço que você faz da sua participação no ‘The Voice Brasil’?

Estar no programa é realmente muito engrandecedor para qualquer artista. Para mim, que ainda sou nova e estou apenas começando, é algo que vou levar para o resto da minha vida. O que aprendi aqui, com os técnicos, com os produtores, com a direção e com todos os candidatos, foi a melhor escola que eu poderia ter tido.



Que momento mais te marcou durante o reality?

Acho que foi a minha apresentação das ‘Audições às Cegas’. Ver aqueles artistas virarem a cadeira foi algo único e inesquecível.



O que você leva de mais especial do ‘The Voice Brasil’?

Tudo. Isso aqui vai ficar para o resto da minha vida. Eu tirei muitas coisas boas, fiz muitas amizades, aprendi a amar mais a música e também conheci mais estilos musicais. Aprendizado e lembranças para toda uma vida.

O que deseja para seu futuro, agora que venceu o reality?

Tenho tantos planos... Sou apaixonada por música e adoro escrever. Tenho canções de autoria própria e quero trabalhar muito, mostrar minha música, lançar hits, fazer shows, gravar um CD e filmar um videoclipe. E com o prêmio pretendo ajudar a minha família a comprar um apartamento.