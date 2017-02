Musical sobre a história da banda Mamonas Assassinas será apresentado em Goiânia

Escrito por Walter Daguerre e dirigido por José Possi Neto, o Musical Mamonas chega a Goiânia para apresentações nesta sexta-feira (3), sábado (4) e domingo (5), no Teatro Sesi. O espetáculo, que conta a trajetória dos cinco garotos de Guarulhos (SP), já foi visto por mais de 60 mil pessoas, depois de temporadas em São Paulo, Rio de Janeiro e tour por diversas capitais brasileiras. O espetáculo relembra os shows da banda, que se apresentou em fevereiro de 1996, em Goiânia, dois dias antes do trágico acidente aéreo, que interrompeu a carreira meteórica dos artistas.

A banda Mamonas Assassinas entrou para a história como o maior fenômeno da indústria fonográfica brasileira, tendo vendido mais de três milhões de cópias no primeiro e único disco.

“A dramaturgia não é linear e sim irreverente, como o perfil teatral do Mamonas Assassinas. O olhar dos cinco meninos está retratado no texto. É como se o Dinho, Bento, Samuel, Júlio e o Sérgio contassem a trajetória do grupo desde o tempo em que eram desconhecidos, quando animavam festas de condomínios, até o reconhecimento nacional”, detalha o autor Walter Daguerre.

Para a montagem, o diretor e a produção selecionaram 16 profissionais entre 1500 que participaram dos testes para escolha do elenco. Os atores Ruy Brissac, Adriano Tunes, Elcio Bonazzi, Arthur Ienzura e Yudi Tamashiro formam o quinteto que teve uma carreira apoteótica nos anos 90 e que, num terrível acidente aéreo, há 20 anos, deixou a cena pop brasileira. “Eu jamais ousaria encenar essa aventura se não encontrasse verdadeiros talentos para encarná-los”, afirma o diretor.

O espetáculo tem arranjos inéditos e releituras adaptadas, feitos por Miguel Briamonte, diretor musical, que também compôs canções originais e paródias com a colaboração de todo o elenco. A banda toca ao vivo no palco e é composta por cinco músicos, responsáveis por levar ao coração do público sucessos como “Vira-Vira”, “Robocop Gay”, “Sabão Crá-Crá” e “Pelados em Santos”. Vanessa Guillen é a responsável pelas coreografias. A luz é de Wagner Freire e cenário de Nello Marrense.

Além de acumular diversas indicações, o espetáculo conquistou o prêmio de Melhor Espetáculo Musical no voto popular pelo “Guia da Folha”, Prêmio Bibi Ferreira para Ruy Brissac (Dinho) como melhor ator revelação e Prêmio Arte Qualidade Brasil, como melhor ator de teatro musical. Também no elenco está Yudi Tamashiro, ícone das redes sociais e por sua carreira como apresentador.



Serviço

Horário: 21 horas (sexta e sábado) e 20 horas (domingo)

Local: Teatro SESI (Av. João Leite, nº 1.013, Setor Santa Genoveva. Telefone: 3269-0800)

Ingressos: R$ 70 (inteira/inferior) e R$ 35 (meia/inferior); R$ 50 (inteira/superior) e R$ 25 (meia/inferior) à venda na bilheteria do teatro, Submarino Festas (3261-1775), Kimiketo (Av.T-4, Setor Bueno) e www.compreingressos.com