Musical concorrido, “La La Land - Cantando Estações” tem estreia antecipada

Depois de levar sete prêmios no Globo de Ouro, no último domingo, o filme La La Land - Cantando Estações lidera outra premiação: está indicado a 11 categorias, entre elas a de melhor filme, atriz (Emma Stone), ator (Ryan Gosling) e diretor (Damien Chazelle), do 70º Bafta, considerado o Oscar britânico. A cerimônia está marcada para o dia 12 de fevereiro, no Royal Albert Hall, em Londres, e será apresentada por Stephen Fry - que assume o posto pela 12ª vez.

Quem já está ansioso para ver um dos principais filmes cotados para concorrer ao Oscar (a lista oficial será divulgada dia 23) pode aproveitar a partir de hoje a pré-estreia de La La Land em algumas salas de cinema da capital: Kinoplex Goiânia 6, Lumière Bougainville 2 e Cinemark Flamboyant 3.

O musical estrelado por Emma Stone e Ryan Gosling mostra a história do pianista de jazz Sebastian que ao chegar em Los Angeles, conhece a atriz Mia, uma iniciante no universo artístico que trabalha como barista em um café da Warner Bros. servindo celebridades. Enquanto tentam buscar oportunidades para suas carreiras, o casal vende algumas barreiras para fazer o relacionamento dar certo.

O longa, que tem direção de Damien Chazelle, do elogiado Whiplash – Em Busca da Perfeição, foi premiado no Globo de Ouro como o melhor filme de comédia ou musical, melhor ator (Ryan Gosling), melhor atriz (Emma Stone), direção e roteiro original, canção e trilha sonora.

Com críticas positivas, o filme recebeu cinco estrelas pelo crítico britânico Peter Bradshaw, do The Guardian, que o caracterizou como “uma obra-prima musical cheia de luz”. O crítico Peter Travers, da Rolling Stone, nomeou La La Land como seu filme preferido de 2016.