Musical Cartola – O Mundo É Um Moinho será apresentado neste sábado em Goiânia

Na grande catedral do samba ele ocupa um lugar de honra no altar e uma legião de fãs o cultuam. A musical Cartola – O Mundo É Um Moinho. Depois de temporadas concorridas em São Paulo e no Rio de Janeiro, o espetáculo será apresentado em Goiânia neste sábado, às 21 horas, no Teatro Rio Vermelho. A dramaturgia é do jornalista Artur Xexéo e a pesquisa de Nilcemar Nogueira, neta do compositor. O cantor goiano Pádua fará uma participação especial na peça cantando os clássicos O Sol Nascerá e As Rosas Não Falam.

Quem interpreta o mestre do samba é o ator Flávio Bauraqui. O papel não é novidade na sua carreira. Em 2004, ele viveu Cartola no teatro em uma temporada de um mês, depois foi convidado para shows e de uma rápida participação na minissérie JK, da Rede Globo. O elenco da montagem traz ainda mais 17 atores e oito músicos que representam diversos personagens ligados à vida do compositor, a exemplo de Deolinda (primeira mulher de Cartola), Dona Zica (sua derradeira esposa) e Carlos Cachaça (compositor parceiro e amigo).

O texto criado por Artur Xexéo retrata a quadra de uma escola de samba que prepara seu desfile de carnaval com Cartola como tema. Todos os momentos são ilustrados pelas canções do sambista que, ao lado de Carlos Cachaça e Zé Espinguela, entre outros, fundou, em 1928, a Estação Primeira de Mangueira. São abordados também a vida sofrida do artista, a relação difícil com o pai, Sebastião Joaquim de Oliveira, o sonho de gravar um disco, o que aconteceu só aos 65 anos, e o amor pela Dona Zica, com quem foi casado por 26 anos.

“Em todo musical biográfico você tem o desafio de escolher bem o que inclui e o que tira da vida do artista. Diferentemente de um livro que quanto mais dados melhoram sua biografia, no teatro é preciso ser simples e reduzir situações. Eu, como quase todo mundo que gosta de música, gosto de Cartola. É um letrista único e excepcional, grande poeta. A sua música tem o efeito de surpreender sempre. Foi um sujeito com a vida cheia de peripécias e uma obra musical muito boa e extensa”, analisou Xexéo, ao POPULAR.

Identificação

A semelhança física do ator com o personagem surpreende. Quando viveu pela primeira vez Cartola no teatro, Flávio Bauraqui conviveu com a Dona Zica e com os bisnetos do compositor, visitou a casa do sambista, teve acesso ao guarda-roupa do artista e pôde frequentar a intimidade da família. “Temos somente duas coisas em comum: a cor de pele e a magreza. O resto corri atrás. Passei a usar mais sapato. Busquei o timbre vocal e a postura dele de palco em fotos e vídeos”, disse o ator em entrevista ao POPULAR.

Além de ficar parecido com o sambista em cena, Flávio reconhece um pouco da própria história de vida na pele de Cartola. “Falamos da relação dele com o pai, que abandonou o filho aos 17 anos, porque tinha vergonha dele. Não tive uma relação com o meu também. Minha trajetória, não querendo me vitimar, foi sofrida. Fui garçom e porteiro e dava aula de teatro no condomínio que morava. Assim como ele, nunca desisti. A peça reativou em mim a relação com o cantor e a relação de comparação mesmo”, comenta o protagonista.

A interpretação de Cartola no teatro rendeu a Flávio Bauraqui uma indicação ao 5º Prêmio Bibi Ferreira na categoria de melhor ator, assim como a atriz Adriana Lessa, que interpreta Deolinda, a primeira mulher do sambista, que concorre como melhor atriz coadjuvante. O musical estreou em setembro do ano passado em São Paulo e foi visto por mais de 25 mil espectadores em 30 apresentações. Depois foi para o Rio de Janeiro e ficou de janeiro a março. Após as duas temporadas seguiu para outras cidades, entre elas Maceió e Salvador.

Quem foi Cartola

Angenor de Oliveira (1908-1980), o Cartola, nasceu no Rio de Janeiro e passou a adolescência no Morro da Mangueira onde se iniciou no samba e integrou o time de boêmios que fundou a agremiação de samba da Mangueira. O cantor teve uma origem muito humilde. Ganhou o apelido quando, como pedreiro, resolveu usar um chapéu de coco para que o cimento não grudasse em seus cabelos. Suas composições foram gravadas com cantores do quilate de Nara Leão e Cazuza. Também trabalhou como lavador de carros e vigia de edifícios e conseguiu gravar o primeiro dos quatro álbuns da carreira solo somente em 1974. Apesar do sucesso de seus sambas, morreu pobre, morando numa casa doada pela prefeitura do Rio, em 30 de novembro de 1980.

