Museus goianos participam do Dia mundial da selfie nos museus

Os seis museus administrados pela Superintendência de Patrimônio Histórico e Artístico da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de Goiás (Seduce) participam nesta quarta-feira (18), do Museum Selfie Day, uma iniciativa mundial criada com o objetivo de estimular as pessoas a fazerem uma selfie no museu e postar nas redes sociais com a hahstag #MuseumSelfie.

A ação começou a ser realizada em 2014 e agora, em sua terceira edição, já conta com a adesão de centenas de museus em todas as partes do mundo. A contrapartida das instituições participantes é divulgar as fotos que forem publicadas com a hashtag #MuseumSelfie em seus perfis virtuais.

Por meio dessa campanha nas redes sociais, a proposta dos organizadores é atrair a atenção do público e, ao mesmo tempo, despertar o interesse das pessoas pelos museus. Gerente de museus da Seduce, a historiadora Keith Valéria Tito considera a ideia como uma excelente oportunidade para instigar o visitante na produção e na circulação de fotografias e ainda divulgar as instituições museológicas de Goiás.

“Uma iniciativa desta natureza é importantíssima. Além de divulgar as ações museológicas nas redes sociais, o Museum Selfie Day mostra aos visitantes, especialmente aos jovens, que os museus são espaços atraentes, divertidos, agradáveis, alegres, festivos e conectados com as novas mídias, deixando para trás a imagem de inércia, muitas vezes, associada a eles”.



Participe

Para participar, basta postar nas redes sociais um autorretrato durante visita a qualquer um dos museus da Seduce com a hashtag #MuseumSelfie. As imagens serão publicadas no Facebook, Instagram e Twitter das instituições participantes. E para acompanhar as postagens ao longo do dia, basta pesquisar por #MuseumSelfie.





Confira os museus de Goiás que aderiram à iniciativa

• MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Praça Cívica, nº 2, Centro (Centro Cultural Marieta Telles Machado) - Goiânia

Horário de visitação: De segunda a sexta, das 9:00 às 17:30

Contato: (62) 3201-4625



• MUSEU ZOROASTRO ARTIAGA

Praça Cívica, nº 13, Centro. Goiânia

Horário de visitação: De terça-feira à sexta-feira, das 8:00 às 18:00 horas. Sábados, domingos e feriados, das 9:00 às 15:00 horas

Contato: (62) 3201-4675



• MUSEU PEDRO LUDOVICO

Rua Dona Gercina Borges Teixeira, nº 47, Centro. Goiânia

Horário de visitação: De terça-feira à sexta-feira, das 8:00 às 18:00 horas. Sábados, domingos e feriados, das 9:00 às 15:00 horas

Contato: (62) 3201-4678



• MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA

Chácaras Alto da Glória. Centro Cultural Oscar Niemeyer. Goiânia

(62) 3201-4933



• MUSEU FERROVIÁRIO DE PIRES DO RIO

Av. Coronel Lino Teixeira de Sampaio, s/nº, Centro. Pires do Rio

Horário de Funcionamento: Das 8:00 às 11:00 horas e das 13 às 17:00:00 horas.

Contato: (64) 3461-5504



• PALÁCIO CONDE DOS ARCOS

Praça Tasso Camargo, nº 1, Centro. Cidade de Goiás

Horário de Funcionamento: Das 8:00 às 17:00 horas.

Sábados, domingos e feriados, das 8 às 12 horas

Contato: (62) 3371.1200