Museu de Arte Contemporânea de Goiás aguarda reforma

Temporada nova, calendário atrasado. As duas primeiras exposições confirmadas do Museu de Arte Contemporânea de Goiás (MAC), no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), são do cronograma de 2016. A primeira será do artista plástico Juliano Moraes, provavelmente no dia 10 de agosto, e a segunda, uma retrospectiva que comemora o centenário do frei Nazareno Confaloni...