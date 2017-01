Munik Nunes: “Foi um ano conturbado”

Um ano depois de conquistar o País e se tornar milionária, a goiana Munik Nunes, de 20 anos, ganhadora da última edição do Big Brother Brasil, da Rede Globo, agora acompanhará pela TV o novo BBB que começa no dia 23, com apresentação de Tiago Leifert, que substitui Pedro Bial. Para quem sonha em ganhar o prêmio, a jovem dá um conselho valioso. “Seja você mesmo e não faça combinação dentro da casa porque o público não gosta”, contou ao POPULAR. Na entrevista, a Pequi, apelido que ganhou dentro do confinamento, falou também como foi o seu primeiro ano após levar o prêmio de R$ 1,5 milhão, e da saudade de Goiânia, já que hoje ela mora em Fortaleza com o seu noivo, o empresário Anderson Felício, com quem já até marcou data de casamento: dia 5 de dezembro. Confira!