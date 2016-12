Mundo da música lamenta morte de George Michael

“Tem que ter um pouco de fé no som. É a única coisa boa que tenho. Não vou te decepcionar. Então por favor não desista de mim.” Os primeiros versos da dançante Freedom! ‘90, música de George Michael que inaugurou os anos 1990, são o retrato da devoção do artista britânico à música.

A morte precoce, aos 53 anos, ironicamente foi no domingo de Natal. Um dos sucessos mais conhecidos do cantor, ainda do tempo do duo Wham!, é a canção Last Christmas, que volta às paradas de sucesso na temporada natalina todos os anos desde seu lançamento.

O choque da notícia da morte foi seguido do lamento de fãs e artistas em todo mundo. Nas redes sociais, várias celebridades expressaram choque e tristeza com a notícia (veja quadro). “É com grande tristeza que informo que nosso amado filho, irmão e amigo George morreu pacificamente em sua casa durante o Natal”, disse o comunicado oficial que confirmou a morte do cantor.

No final de 2011, George Michael ficou várias semanas internado em um hospital de Viena por conta de uma grave pneumonia que lhe obrigou a suspender sua turnê mundial. Em 2014, ele foi atendido em sua mansão do norte de Londres. George Michael morreu após sofrer uma parada cardíaca.

Ícone do pop ao lado de nomes como Madonna, Michael Jackson, Prince e David Bowie - os dois últimos mortos em 2016 - George nasceu em East Finchley, bairro no norte de Londres, filho de um restaurador cipriota com uma bailarina inglesa. Junto com o amigo de escola Andrew Ridgeley, formou o duo Wham!, que emplacou diversos hits de sucesso, entre eles Wake Me Up Before You Go Go.

A banda foi a primeira de pop a tocar na China comunista e Michael se tornou sex symbol, o “crush” de milhares de adolescentes. O brinco em forma de cruz em apenas uma orelha, uma marca registrada da moda dos anos 80 e as calças jeans rasgadas são a cara de uma geração. A consagração veio em carreira solo, que ele iniciou em 1984. A canção Careless Whisper, que deu o pontapé inicial, se tornou uma de suas músicas mais tocadas.

Em quase 30 anos de carreira, gravou sete discos, vendeu mais de 100 milhões de cópias e foi indicado a oito prêmios Grammy, vencendo dois - pelo dueto I Knew You Were Waiting (For Me) (1987), com Aretha Franklin, e por Faith, considerado o álbum do ano em 1989. Uma das performances mais marcantes dos últimos tempos foi, em 2012, na cerimônia de encerramento da Olimpíada de Londres, onde apresentou o single White Light.