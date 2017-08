Multiplicidade de estéticas

A professora Ana Lúcia Lourenço, 27 anos, vai representar a força da beleza negra na passarela na próxima sexta-feira, no Centro de Eventos da UFG, dentro do projeto Ser Mulher. Ela passou por um processo longo até se enxergar de forma positiva como mulher, negra e gorda. Foi um processo de compreensão que resultou no entendimento de que ela não precisaria se parecer com outra pessoa para ser bonita. No caminho houve vários obstáculos até a libertação do estereótipo mulata gostosa. A recompensa veio quando Ana Lúcia conheceu outra visão de estética, com belezas múltiplas e diferentes. “Quando a gente se insere em uma sociedade que espera que nos encaixemos no padrão europeu de beleza, é muito sofrido”, aponta.

A estilista guineense Saturnina Costa, além de uma das protagonistas do Ser Mulher, emprestou a cor, as curvas e a força negra ao projeto. Ela defende, com unhas e dentes, a valorização da diversidade feminina e acredita que, considerando a pluralidade da beleza do País, mulheres como Ana Lúcia deveriam estar fortemente representadas na mídia, nas ruas e nos padrões do que é bonito.

Hoje ela gosta da própria imagem, não se encolhe atrás de ângulos, roupas largas e super filtros e tem uma marca de roupas africanas - que unida aos trabalhos da fotógrafa e maquiadora Mari Lima deu origem ao projeto Ser Mulher. Mari já estava à frente dos projetos Elevar, cujo alvo eram mulheres que haviam enfrentado o câncer, e Negras na História, no qual reproduzia grandes personalidades - como Madonna e Frida Kahlo, em peles negras.