Mulher que fez ensaio sensual após divórcio se assustou com repercussão e diz: “Foi uma libertação”

A professora que posou para um ensaio sensual em comemoração ao seu divórcio, fez sucesso na internet e viu suas fotos serem compartilhadas milhares de vezes por todo o país. Josiane Manhães, de 36 anos, contou que ficou assustada com a repercussão da sua história: “Estou totalmente assustada, não estava esperando esse barulho”, contou Josiane para o site Uol.

A fama repentina veio após a mulher decidir fazer fotos sensuais com o vestido de noiva “customizado” para celebrar a separação do marido que a traiu com apenas de dois meses de casamento. A repercussão veio acompanhada de muitos elogios e mensagens de apoio. Josiane disse que está mais confiante e mais forte nessa nova fase da vida.

“Indico essa libertação para você se ver pela lente de outras pessoas”, aconselhou a professora que considera o ensaio, realizado pelo fotógrafo Filipe Aragão, o final de uma história dolorida.

Traição

Logo após descobrir que estava sendo traída, Josiane ainda não sabia se iria pedir a separação, mas já pensou no ensaio sensual. Ela disse que não foi por vingança ou por estar triste e sim uma questão de retomar a autoestima.

“Não imaginava que o assunto traição poderia atrair tanta gente, já que é um tabu. Mesmo dentro do meu convívio, as pessoas evitavam falar a palavra”, relembra a mulher.

O ex-marido negou a traição à imprensa e se recusa a conceder entrevista. A professora diz que não quer relembrar o passado e pretende virar a página dessa história da maneira mais positiva possível.