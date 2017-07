Mulher publica 'look do dia' em velório de amiga e choca nas redes sociais

Nessa segunda-feira (31), a internet se deparou com mais um daqueles posts sem noção. Sueli Toledo, que se autointitula como 'digital influencer', viralizou nas redes sociais depois de ter publicado um "look do dia" para velório em seu Instagram.

"Look de hoje para o velório de uma superamiga", publicou. A postagem logo chamou atenção e se espalhou por diversos perfis, rendendo inúmeros comentários nas redes sociais. Em sua maioria, é claro, fazendo piadas ou criticando a atitude. Com tamanha repercussão, a moça editou a legenda da foto.

Confira abaixo: