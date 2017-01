Mulher levada por enxurrada e que virou meme ganha posto "VIP vitalício" em restaurante badalado

O restaurante Paris 6, de São Paulo, encontrou a mulher que foi levada por uma enxurrada quando tentava entrar no badalado bistrô. A direção do restaurante deu um posto "VIP vitalício" em qualquer unidade do Paris 6 no mundo para recompensá-la do momento constrangedor na porta do estabelecimento.

A mulher entrou em contato com o restaurante e apresentou-se como a vítima do acidente na noite do domingo (15). A pedido da cliente, o Paris 6 não revelou o nome da cliente, a identificando apenas como “Nathália A”.

O vídeo que foi compartilhado milhares de vezes nas redes sociais, mostra a moça levando um tombo e sendo levada pela força da água ao tentar atravessar uma enxurrada. Apesar do transtorno o manobrista do local consegue ajudar a garota e evitou que o acidente fosse pior. O Paris 6 fez uma publicação no seu Facebook, agradecendo o "herói da noite": "Meu especial agradecimento ao herói da noite, o manobrista Kléber, pelo seu gesto de preocupação e coragem".