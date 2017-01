Mulher levada por enxurrada e que virou meme é procurada por restaurante para 'noite de estrela'

O restaurante Paris 6, de São Paulo, está procurando uma mulher que tentou entrar no bistrô na noite de domingo (15), mas foi "impedida" pela enxurrada que se formou na frente do estabelecimento.

A possível cliente havia deixado o carro e era auxiliada por um manobrista, porém, com a força da água, ela acabou caindo na rua e foi embora. Um dos clientes do estabelecimento filmou a queda e o vídeo viralizou em poucas horas.

Agora, a direção do badalado restaurante quer oferecer "uma noite de estrela no Paris 6, como ela merece", diz a postagem do bistrô no Instagram. O sócio fundador da casa, Isaac Azar, pede que as pessoas ajudem a localizar a moça compartilhando o post ou enviando um e-mail para faleconosco@paris6bistro.com.