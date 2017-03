Mulher garante que perdeu 48 kg e 54 cm de barriga tomando água de limão com gengibre e chia

Uma mulher garante que perdeu 48 kg e 54 cm de barriga com uma receita muito simples: água de limão com gengibre e chia.

De acordo com a Revista Fit, embora nunca tenha sido uma mulher magra, Kleicy Abreu Rodrigues ficou com a autoestima abalada após a gravidez: ela ganhou 33 kg, chegando a pesar 108 kg.

Decidida a mudar de vida, em 2013, ela passou a investir na criação de receitas saudáveis, como pizzas de farinha de linhaça, pães feitos de farelo de aveia e doces funcionais.

E foi durante as pesquisas que ela uniu água de limão com gengibre e chia para tentar emagrecer.

Ainda de acordo com a publicação, essa combinação, aliada a uma alimentação balanceada e ingestão de dois litros de água por dia, ajudou a controlar o apetite, reduzir a sensação de fome e desinchar.

Depois de algum tempo da mudança, Kleyce reduziu 54 cm de barriga e eliminou 48 kg.

Confira a receita

Ingredientes

1 colher de sementes de chia (5 g)

1 1/2 copo de água (300 ml)

1 limão

1 colher de mel (25 g)

Modo de preparo

Deixe as sementes de chia de molho em meio copo de água (100 ml) durante uma hora. Faça o suco de limão e misture com a chia até formar um gel. Adicione uma colher de mel para adoçar. Tome todas as manhãs em jejum.

Fonte: Site de Beleza e Moda