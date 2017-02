Mulher do cantor Victor faz corpo de delito e sogra registra boletim contra nora

Um dia após registrar um boletim de ocorrência contra o marido, a mulher do cantor Victor (dupla com Leo), Poliana Bagatini Chaves, voltou à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Belo Horizonte, ontem (25), para prestar depoimento. De acordo com a Polícia Civil, ela também foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) para realizar o exame de corpo de delito.

A Polícia Civil também informou que a mãe do artista registrou uma ocorrência contra a nora. As informações foram divulgadas por meio de uma nota no início da noite de ontem. Não foram fornecidos outros detalhes desse boletim.

Agressão

A mulher do cantor registrou um boletim de ocorrência contra o marido por agressão, na última sexta-feira (24), em Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar (PM), Poliana afirmou ter sido jogada ao chão por Victor e ter recebido vários chutes dele. Poliana também relatou que vinha recebendo ameaças por parte da irmã do cantor.

A briga, de acordo com as informações da polícia, começou por motivos fúteis. Os dois moram no bairro Luxemburgo, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. De acordo com a PM, ela foi impedida por um segurança e pelo cantor de sair do local após as agressões.