Mulher de Stênio Garcia sofre complicações após cirurgia e está em coma

Matéria atualizada às 16h58.

Marilene Saade, 48, mulher do ator Stênio Garcia, 84, está em coma. Ela fez uma cirurgia para a retirada de um mioma que tinha havia oito anos e acabou sofrendo complicações.

A atriz está internada no CTI (Centro de Terapia Intensiva) da Clínica São Vicente, no Rio, e não pode receber visitas.

Um comunicado foi postado pela assessoria de imprensa da atriz em sua página no Instagram, nesta sexta-feira (31).

"Caros amigos: informamos que na última quarta-feira, 29 de março, a atriz Marilene Saade realizou cirurgia para retirada de útero, devido a um mioma benigno, mas sofreu complicações devido à Síndrome da Angústia Respiratória Aguda (SARA). O procedimento cirúrgico foi realizado na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, onde nossa querida Mari encontra-se em estado que aspira muitos cuidados, na CTI."

A assessora de Marilene, Cláudia Dal Pozzo, afirmou que "Mari é forte!".

"Vamos orar muito por ela nesse momento. O quadro é grave e sim, ela está em coma". "No momento o irmão dela, Roberto Saade, está dando assistência junto aos médicos da família, Dr. Bernardo Furrer e Dr. Luciano Negreiros", acrescentou.

A assessora disse ainda que os familiares de Stênio estão muito abalados.

Pouco antes da cirurgia, a atriz chegou a postar uma mensagem na rede social dizendo que estava se preparando para ir para o centro cirúrgico.

"Tentando me manter calma, mas para mim é algo que sempre tive pânico, fazer o quê? Mas com fé dará tudo certo", escreveu.

Na segunda (27), Stênio Garcia havia sido internado no mesmo hospital por ter fraturado duas costelas. Ele já teve alta e está em casa.