Mulher de Evaristo Costa publica fotos no Reino Unido

A mulher de Evaristo Costa, Amalia Stringhini, revelou nesta terça-feira (1) por onde anda o apresentador e sua família.

Na legenda do post em seu perfil do Instagram, ela escreveu, em inglês : "É como estar em casa! Paciência paga! Após 10 longos anos... Muito orgulhosa em estar de volta",

Mãe de Francesa e Antonella, Amalia compartilhou com os seguidores cliques de um passeio pelo parque Granta, em Manchester. Ela ainda respondeu um fã que pedia o retorno do apresentador à bancada do JH: "Não posso ajudar, amor. Ele sabe da vida dele".

Segundo informações, Evaristo deverá morar na Inglaterra, com sua família, durante um ano.