Mulher convida Barack e Michelle Obama para seu casamento e recebe resposta

Já imaginou receber uma carta de Barack e Michelle Obama? Pois foi exatamente isso o que aconteceu com a americana Brooke Allen nesta semana.

Brooke se casou em março e, sem que ela soubesse, sua mãe enviou um convite ao casal Obama para participar da cerimônia. Na última segunda-feira, 31, Brooke teve uma surpresa ao olhar sua caixa de correio: era uma carta de Barack e Michelle felicitando o casal pela união.

"Minha mãe enviou um convite de casamento para os Obama em março e nós acabamos de receber isso na caixa de correio. Estou berrando!", escreveu Brooke no Twitter. A publicação já teve mais de 45 mil retuítes.

MY MOM DEADASS SENT THE OBAMAS A WEDDING INVITATION BACK IN MARCH AND JUST RECEIVED THIS IN THE MAIL. IM HOLLERING😂 pic.twitter.com/cUiRRAfrvD