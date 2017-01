Mulher é traída com dois meses de casamento e faz ensaio sensual para ‘comemorar’ o divórcio

Diz o dito popular “seja eterno enquanto dure”, para a professora Josi Manhães, de 36 anos, a eternidade durou um pouco mais de dois meses. O enlace com seu ex-marido teve fim após descobrir uma traição. Sem saber o que fazer com o vestido de noiva que lhe trazia más recordações, Josi resolveu customiza-lo e o usar em um ensaio sensual na praia. Para ‘comemorar’ a separação, a mulher escolheu o cenário da Praia dos Padres, em Guarapari, mesmo local onde foi realizado o casamento com o ex-marido.

Em seu perfil em uma rede social, Josi escreveu uma “Nota de Esclarecimento” dizendo que se casou com um homem que conhecia há 11 anos e era seu melhor amigo. Segundo ela, o matrimônio foi apressado devido a questão religiosa do ex-marido, que é evangélico. Em apenas dois meses de matrimônio, Josi descobriu a traição. “Ele foi rápido em me trair e eu rápida em me divorciar”, finalizou a mulher.

Em entrevista ao jornal Folha Vitória, a professora conta que tentou queimar o vestido de noiva e apesar de jogar uma garrafa de álcool, não conseguiu. Quando decidiu fazer o ensaio sensual, lembrou do vestido e resolveu unir “a sensualidade e a revoltada do casamento”.

A mulher contratou fotógrafo e um grafiteiro para ‘reformular’ o vestido de noiva, que ganhou frases clichês de casamento como: “felizes para sempre”, “fidelidade e honra”.

Por fim, Josi afirma que fez isso para ajudar outras mulheres a tomarem coragem. Segundo ela, após o divórcio, as pessoas mudam e elas precisam saber o motivo do fim do casamento.