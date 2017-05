O que mais te encantou na primeira leitura do texto de O Topo da Montanha?

O que mais me encantou como atriz era a possibilidade de fazer o espetáculo que desse a chance de fazer comédia e drama em um único texto e passar de um gênero para o outro, às vezes, com sutileza e, em outros momentos, de maneira radical. Então o exercício dos gêneros foi o que me encantou de imediato quando li. É daqueles roteiros que você pega para ler e só termina quando acaba. Não fiz pausa para ler, foi em uma única respiração. Como cidadã, era a delícia de poder falar de temas que são mais espinhosos e mais duros, mas de maneira agregadora e afetuosa, que é minha busca o tempo inteiro. Encontrei isso nesse texto.

A peça é inspirada no que aconteceu nos EUA nos anos 1960, mas mantém a atualidade e parece ter sido escrita para o Brasil atual. Quando você acha que o País vai superar a questão do racismo?

Para superar o racismo no Brasil, há muitos caminhos. Um deles é a vontade política. Com políticas afirmativas e de conscientização. Eu acredito que a gente está em um caminho aí, um caminho...

Você e Lázaro são considerados um dos mais bem-sucedidos e engajados casais das artes no Brasil. Como vocês se sentem sendo espelho para negros que até então não tinham essa referência de sucesso?

Sinto um prazer enorme e uma honra. Acho importante. Ter referência é importante. Fui muito carente de referências na minha criação, tirando a materna e paterna. Era difícil, né? Não foram me mostrados meus heróis. Muitas coisas me foram negadas pela falta de referência. Acho fundamental para construção do ser humano ter referências.