Mr. Jones no ritmo do indie rock

Show de Natal no Flamboyant - O Musical Clave de Sol e o grupo Bel Canto se apresentam hoje, às 19 horas, no Natal Flamboyant, no Piso 3 do centro de compras. Com direção geral de Eduardo Alfaix, Gustavo Rossi e Illana Mendes, os músicos interpretam canções como Noite Feliz, Natal Branco, Heal the World, Jesus Cristo, Agnus Dei e Nasce Jesus. A entrada é gratuita. Av. Jamel Cecilio, nº 3.300, Jardim Goiás

Buteko do Ogro com Válvula 62 - O Taberna Music Pub realiza hoje o projeto Buteko do Ogro com show da banda Válvula 62. No repertório, o público vai conferir um set list com melhor do pop rock: Iron Maiden, Scorpions, R.E.M, Creedence, The Police, Van Halen, U2, Beatles, Nirvana, Guns N’ Roses, entre outros. As versões em acústico ficam sob a responsabilidade dos músicos Augusto Caneca, Danilo Moura, Rafael Meirelles, Julio Cesar e Marquinhos Jeff. O Taberna abre às 20 horas e tem entrada gratuita até as 22h30. Av. Laudelino Gomes, nº 226, St. Bela Vista. Mais informações: 9692-0505 e 9688-5819

Naturais de Anápolis, os músicos André Souza (baixo e vocais), Luccas Sena (guitarra base e vocais), Reinaldo Fonseca (guitarra solo) e Gabriel Caixeta (bateria), da banda Velho Cerrado, embalam o público com seu som jovem e fresh no show que farão hoje no Mr. Jones Lounge Bar, a partir das 22 horas.

O Velho Cerrado tem formação recente, mas já vem se destacando no cenário musical com diversas apresentações e dividiram o palco com as bandas Mombojó e Cuscobayo.

Com estilo indie rock, os músicos já gravaram o primeiro EP com músicas autorais, como Gostei de Ver, Oh Baby, Eu Fui, Amigos e Quando Cai a Noite.

O som do Velho Cerrado é uma mistura musical de blues, rock e um toque de funk. Os músicos também resgatam o velho rock feito em Goiás pelas bandas embrionárias nas décadas de 1970 e 1980.

O Mr. Jones Lounge Bar fica na Rua 140, Setor Marista. Mais informações: 3086-6100.

Música

Rock e motos no Bolshoi Pub

O Bolshoi Pub prepara hoje a edição do projeto Quinta Categoria, realizado uma vez por mês para os apaixonados por rock e motovelocidade.

O evento reúne os maiores moto- clubes do Centro-Oeste, galera apaixonada pela vida sobre duas rodas. Um show com a banda formada por Nathal Oliveira (vocais), Beto Peres (guitarra), Gleysson Chaves (guitarra), Paulo Lopes (guitarra e lap still), Marssal Leones (teclado), Marcelo Marssal (baixo) e Pedro Diux (bateria), especializada em southern rock, embala o público com repertório marcado por hits de Lynyrd Skynyrd, Allman Brothers, Marshall Tucker Band, entre outros.

A casa abre às 20 horas e o show está programado para começar às 22h30. Ingresso: R$15 (antecipado) e 1 kg de alimento para doação (opcional). Rua T-53 com Av. T-2, nº 1.140, Setor Bueno. Informações: 3241-0731.

Sarau

Música com coral Veiga Valle

O Coral Jovem e Adulto Veiga Valle se apresenta hoje no Sarau do Hospital Alberto Rassi – HGG Especial de Natal. Sob a regência do maestro Luiz Wagner, 60 músicos farão um concerto pelos corredores da unidade hospitalar com repertório natalino. A apresentação acontece no Ambulatório de Medicina Avançada (AMA) do hospital, a partir das 19 horas. A entrada é franca. O HGG fica na Rua 18, nº 282, St. Oeste.

House music

Noite de música eletrônica na Sedna Lounge

Já no clima das festividades que se aproximam, a Sedna Lounge prepara hoje um agito para ninguém ficar parado, a partir das 22 horas, com apresentação do projeto Jetlag.

Formado pelos badalados DJs paulistas Thiago Mansur e Paulo Velloso, o projeto tem como base o house music.

O duo já tocou nas principais casas noturnas e festas do País, também passou pela Tomorrowland, na Bélgica.

Thiago Mansur começou a carreira como modelo desfilando para marcas como Calvin Klein, Dolce & Gabbana, Armani, Gucci e Gianfranco Ferré, assim passou a produzir também as trilhas dos desfiles iniciando a carreira de DJ pelos Estados Unidos e Europa. Atualmente é DJ residente do clube Lavo, uma das casas noturnas mais renomadas de Nova York.

Já Paulo Velloso, também da high society paulistana, começou a empreender no ramo da música quando foi sócio da boate Kiss & Fly em São Paulo, onde começou a discotecar. Atualmente é residente do Café de La Musique em Jurerê Internacional (SC).

A noite conta ainda com discotecagem dos DJs John John e Mex. Rua 146, nº 500, Setor Marista. Informações: 3241-9622.