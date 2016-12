Mr. Gyn comemora 19 anos de carreira com show beneficente em pub de Goiânia

A banda goiana Mr. Gyn comemora 19 anos de carreira nesta quinta-feira (29), com um show de solidariedade, no palco do Bolshoi Pub, no Setor Bueno, em Goiânia.

Pelo sexto ano consecutivo, a banda de rock pop formada pelos músicos Anderson Richards (vocal), Alessandro Pertile (guitarra), Marcos César (bateria) e Rodrigo Baiocchi (baixo) vão apresentar todos os hits que bombaram nas FMs de Goiás nesse show que vai ter 100% da bilheteria doada para a instituição filantrópica Terra Fértil.

Sucesso nacional

Com oito Cds lançados, e dois DVDs ao vivo, mais de mil apresentações em diversos estados e mais de 140 mil CDs e DVDs vendidos, a banda é um dos grandes nomes da cena pop rock do estado de Goiás, também reconhecida em diversas regiões do pais.

Dentre as 35 músicas que tocaram e tocam nas rádios, se destacam “Sonhando” e “Minha Juventude”, que extrapolaram as divisas e levaram a banda a ser querida por fãs de todos os cantos do Brasil.

“Sonhando” foi o primeiro sucesso, que estourou nas rádios. No DVD Eletroacústico foi regravada numa versão acústica com a participação de Bruno Gouveia (Vocal do Biquini Cavadão). Em 2011 a dupla sertaneja Bruno e Marrone gravou a música no CD que recebeu o mesmo nome.

“Minha Juventude” , uma história de amor adolescente contata de forma divertida e com explosões de guitarras e pegada rock nos refrões fizeram dela a preferidas dos jovens, especialmente no Youtube, onde se encontra mais de 200 vídeos diferentes da músicas sendo só o vídeo-clipe principal visto mais de 2,5 milhões de vezes mesmo tendo o youtube surgido após a explosãoo dessa música que se mostra viva e explosiva até hoje.

Além dessas, canções como “A Minha Paz”, “Coisa de Brasileiro”, “Surfista de Verão”, “Boa Companhia” e releituras de hits como “Amante Profissional” e “Mais uma de Amor”, e as mais recentes e inéditas “Me Adiciona” e “Amanhã Eu e Você”, compõem essa história que fez com que a banda se apresentasse por mais de 10 estados brasileiros e siga se reunindo, divertindo e emocionando pessoas de diversas gerações.

Linha do tempo - Discografia

2015 – CD MR. GYN Dezoito

2013 – CD A História Continua

2011 – DVD Onde Estiver

2010 – CD O Melhor Lugar do Mundo

2007 – DVD Eletroacústico Ao Vivo

2005 – CD Cada Dia

2001 – CD Pirata Pra Quê?

1999 – CD Coisa de Brasileiro



Serviço

Horário de abertura da casa: 20h

Horário de início do show: 22h30

Local: Bolshoi Pub (Avenida T-2, Setor Bueno - Goiânia)

Ingressos: R$ 30 (antecipado) e R$ 40 (portaria) - Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio

Pontos de venda: Fran's Café Praça do Sol - (62) 3215 1590

Fran's Café Marista - (62) 3942-1314

Compra online: meubilhete.com/29dez-mrgyn

Informações: (62) 3241-0731