Mousse de gorgonzola é opção de entrada para festa de Ano Novo

A presença dos queijos nas mesas de frios e como entrada é praticamente obrigatória. O mousse de gorgonzola, do chef Pedro Ernesto,os apresenta de uma nova forma e com uma textura supreendente. O romã, que traz mais cor à receita, é atribuído como elemento de sorte na virada do ano. Confira a 3ª receita do Comidaria especial de fim de ano a seguir. O último episódio será postado no site e no Facebook do POPULAR na sexta-feira (30).

Mousse de gorgonzola

1l de creme de leite

200g de queijo gorgonzola

2 pacotes de gelatina sem sabor

2 colheres de salsinha picada

2 colheres de semente de romã

1 pitada de sal