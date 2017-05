Mostra Olhares Pra Dança retrata quatro décadas da dança cênica da capital

Com curadoria das professoras Luciana Ribeiro e Valéria Figueiredo, a exposição Olhares Pra Dança será aberta hoje, às 19 horas, no Centro Cultural UFG.Repleta de memórias afetivas, a mostra conta ao todo com 31 imagens acompanhadas de textos e áudios com relatos de pessoas próximas e marcantes no cenário cultural.Multimídia, a exposição faz um convite ao públ...