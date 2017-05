Mostra Natureza e Paisagens Urbanas no Projeto Arte

Os artistas plásticos Fernando Simon, Milena Ribeiro e Vinícius Yano se unem na exposição Natureza e Paisagens Urbanas, com trabalhos aquarela, no Hospital Alberto Rassi – HGG. A mostra já está abertua e exibe ainda, paralelamente, a exposição individual de ilustrações Emília e a Imaginação (na foto, uma das obras). Esta é a 13ª edição do projeto Arte no HGG. Os trabalhos em aquarela refletem elementos da fauna e a flora do Cerrado, além de registrar as paisagens urbanas, que apesar de mais duras, se tornam poéticas sob os pinceis dos aquarelistas. Já a mostra com Emília Simon transmite de forma bem humorada personagens lúdicos e cheios de expressão. Entrada franca. Avenida Anhanguera, nº 6479, S. Oeste.