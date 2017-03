Mostra Lewis Carol acontece durante essa semana no Cine Cultura

Tem início hoje, e prossegue até sexta-feira, no Cine Cultura, a Mostra Lewis Carol. Com entrada gratuita, a atividade é uma programação especial da BIS - Bienal Internacional do Cinema Sonoro. A exibição dos filmes será sempre às 10 horas. Hoje, será exibido o filme Fabricando Tom Zé (foto), de Décio Matos. Com 90 minutos de duração, o longa fala da história do mús...