Mostra fotográfica TerraCorpo revela nudez feminina em meio ao Cerrado

Os fotógrafos Leonardo Maceira e Débora Simmonds abrem a exposição TerraCorpo nesta sexta-feira no espaço Arcano, às 19 horas. Nas fotos, os profissionais exploram a nudez feminina, mas sem a erotização sempre presente no corpo humano despido. As performers Roberta Rox, Larissa Toschi e Marlini viveram uma experiência artística e de deslocamento do cotidiano em ...