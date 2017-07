Mostra do Festcine Goiânia discute cinema e literatura

Tem início hoje, e prossegue até domingo, dentro do Festcine Goiânia, a Mostra Cinema e Literatura. O evento desta semana pretende discutir o encontro das duas linguagens dentro da produção cinematográfica. A abertura, nesta terça-feira, às 20 horas, será com a exibição de Veias & Vinhos – Uma História Brasileira, filme adaptado da obra homônima do escrito goiano Miguel Jorge. Todas as atividades serão desenvolvidas no Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro.

“É uma oportunidade do público conferir no cinema essa obra literária de grande valor, ampliando assim seu entendimento e valorizando a produção literária goiana e brasileira”, destaca a produtora executiva do festival, Débora Tôrres. Entre os quatro filmes que integram a mostra, três são baseados em obras de escritores goianos – além de Veias e Vinhos, também O Tronco, de Bernardo Élis, e Terra de Deus, inspirado no conto A Enxada, também de Bernardo Élis. O outro título é O Quinze, baseado no primeiro romance da escritora Rachel de Queiroz.

À exceção de hoje, serão duas sessões diárias, sempre às 15 e às 20 horas, todas com entrada franca. Como a maioria das obras adaptadas da mostra fazem parte do currículo das escolas goianas, as mesmas poderão fazer agendamentos de horários, reservando lugares nas sessões, que compartam até 217 pessoas.