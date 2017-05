Mostra de música com sons e sabores do Cerrado chega à quarta edição

Até o dia 3 de junho, Anápolis é palco aberto de intervenções urbanas, shows ao vivo, apresentações artísticas, artesanato e gastronomia. Com foco nos sons e sabores do Cerrado, a Mostra Sesc de Música promove o intercâmbio entre população, profissionais, grupos regionais e nacionais. Ao todo, são 33 apresentações musicais, vinte artesãos expositores e dez food trucks. Na quarta edição, a expectativa é receber 15 mil pessoas. Até sexta-feira, o foco serão as intervenções artísticas pela cidade. No calçadão do Sesc, a Feira Gastronômica com food trucks e exposição de artesanatos será realizada da sexta-feira à próxima quarta, dia 31. Entre sexta e domingo, haverá apresentações gratuitas com músicos locais. Entre os dias 29 e 31, é a vez do repertório de viola, com atrações gratuitas no auditório da unidade. Subirão ao palco a Orquestra de Violeiros da cidade, Centro de Tradições de Joanápolis e Victor Batista. Informações: (62) 3902-6915.

Curso

PUC Goiás oferece formação em Psicanálise e Literatura

O Programa de Cursos de Extensão da PUC Goiás está aberta com matrículas abertas para o curso de extensão Psicanálise e Literatura, ministrado pelo professor Edson Manzan Corsi. O cursos é voltado para interessados em geral e no caso de estudantes universitários ainda pode ser empregado como complementação de horas curriculares. São 15 vagas, com carga horária é de 30 horas.

Carga. As aulas serão ministradas aos sábados, das 8 horas ao meio-dia. O cronograma se inicia no dia 3 de junho e se estende até julho. Matrículas até a próxima segunda-feira. Informações: 3946-1065.