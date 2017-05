Mostra D’Olhar chega ao Parque Sabiá

Parque Sabiá, em Goiânia, recebe, neste sábado, a nova fase do D’Olhar – Festival Itinerante de Dança e Vídeo, que leva videodança para parques e praças. A exibição está marcada para 18h30. Entre os curtas exibidos estão os filmes Sink or Swim (foto - 10min, 2014, Holanda), Dominio (6min, 2015, Chile), All About You (3min, 2017, Canadá), Besties (6min, 2016, Estados Unidos), Domingo – Amor 2º Ato (6min, 2016, Brasil), TracceNascoste (5min, 2014, Itália), Pilgrimage (10min, 2017, Canadá), Songs of the Underworld (5min, 2016, Holanda), Coire Ruadh (10 min, 2015, Reino Unido), Dance Rome Rise (8min, 2016, Itália), Rio das Almas (7min, 2017, Brasil) e Arcano (3min, 2015, Brasil). Juntos eles duram cerca de 80 minutos. O Parque Sabiá fica no bairro Parque das Laranjeiras, Região Sudeste de Goiânia.