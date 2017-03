Mostra competitiva de longa no 3ª edição do Fronteira

Hoje o dia começa com homenagens no sexto dia da 3ª edição do Fronteira – Festival Internacional do Filme Documentário e Experimental e da 1ª BIS – Bienal Internacional do Cinema Sonoro, a partir das 17 horas, no Cine Ritz, com apresentações de filmes do cineasta norte-americano Ken Jacobs, com a mostra A Mecânica do Olho Político. Na ocasião serão exibidos Another O...