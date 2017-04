Mostra competitiva de dança e vídeo

No segundo dia do D’Olhar - Festival Itinerante de Dança e Vídeo a mostra competitiva conta com 12 obras nacionais e do exterior como Holanda, EUA, China, Suécia, Espanha, Inglaterra e Argentina. A exibição dos filmes começa às 18h30 com a produção holandesa Songs of The Underworld (foto), com direção de Nicola Hepp. O filme é um mergulho emocional que mistura lembranças...