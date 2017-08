Mostra ‘Cinema Psi’ traz 13 filmes e debates com psicanalistas a Goiânia

Goiânia recebe a Mostra “Cinema Psi” no próximo dia 30 de agosto. O evento, que contará com a presença dos psicanalistas Contardo Calligaris, Macelo Veras, Bia Kun’h e vários outros convidados, vai até o dia 6 de setembro e exibirá 13 filmes (veja a grade de programação abaixo).

O objetivo da mostra é discutir questões como a loucura, os manicômios, a dor e a delicia de existir, as intermitências da morte, o amor e a insanidade, a vida dos transexuais, as paixões políticas e a saúde mental.

Durante o evento serão lançados os filmes “Como nossos pais”, de Lais Bodanski, e “Duas Irenes”, de Fábio Meira, que participou do Festival de Berlim e do Festival de Gramado.

A mostra será realizada anualmente pelo Cinemas Lumière com a curadoria do professor Lisandro Nogueira. Neste ano, a arte do evento foi feita com exclusividade pelo artista Siron Franco.

Confira a programação: