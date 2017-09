Mostra Cinema Psi discute transexualidade em exibição comentada

Marina é uma garçonete transexual que sonha em ser uma cantora lírica. Após a inesperada e trágica morte de seu namorado 20 anos mais velho, sua vida dá uma guinada total. Preconceito e seus desafios são discutidos no filme A Mulher Fantástica, do diretor chileno Sebastián Lelio, que será exibido nesta segunda-feira (4), às 19 horas, na mostra Cinema Psi, no Cinema Lumière do Shopping Bougainville. Após a exibição ainda haverá um debate com a médica e professora da Universidade Federal de Goiás (UFG) Mariluza Silveira e a também professora e representante do Movimento Transgênero Ester Sales.

Lançado no início do ano, o filme foi exibido no Festival de Berlim onde levou o Prêmio Teddy e o Urso de Prata na categoria melhor roteiro. Delicado e ao mesmo tempo violento, o longa-metragem é um manifesto político num painel vasto e afetuoso sobre transexualidade. A produção descreve uma série de agressões físicas e psicológicas diárias, que vão desde ataques e discursos motivados pelo ódio, até de ignorância alheia. Algumas cenas combinam denúncia e educação sobre o tema.

Diretor de Gloria (2013) e Navidad (2009), Lelio já havia tratado sobre temáticas que envolvem gênero e sexualidade em outras obras audiovisuais. Protagonizado pela cantora chilena Daniela Veiga, Uma Mulher Fantástica traz à tona o debate sobre transgêneros num cenário conservador que ainda engatinha em discussões sobre nome social, leis contra transfobia e readequação sexual.



SERVIÇO

Mostra Cinema Psi

Filme: Uma Mulher Fantástica

Data: Segunda-feira, 4 de setembro, às 19 horas

Local: Cine Lumière, Shopping Bouvainville. Rua 9, nº 1855 - St. Marista.

Ingresso: R$20