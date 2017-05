Mostra Cinema e Direitos Humanos exibe filmes sobre diversidade e homenageia cineasta Laís Bodanzky

Segregação indígena e a luta pela preservação do patrimônio imaterial. Os direitos da pessoa com deficiência e as dificuldades enfrentadas pela mobilidade urbana. As tradições culturais nordestinas e a sua ampliação no cotidiano de comunidades do sertão. Diversidade sexual e cidadania LGBT. Como um recorte contemporâneo do cinema nacional, a Mostra Cinema e Dir...