A mostra cinema e Direitos Humanos, que se encerrou domingo, no Cine Cultura, terá uma programação especial nesta terça-feira, no Cine UFG, com exibição de duas produções, ambas brasileiras: o curta-metragem de ficção Manancial, de Bruno Soares, e o longa-metragem Menino 23, de Belisario Franca. Com a temática do direito ao meio ambiente sustentável, Manancial fala de um jovem sertanejo vive em busca de conciliar um vínculo perdido pela sua geração, dominada pela cultura massiva da futilidade e da ostentação. Um olhar poético sobre o descaso humano com meio ambiente. Já o documentário Menino 23 (foto) aborda não só os direitos da criança e do adolescente, como também fala de igualdade racial e trabalho escravo. A partir da descoberta de tijolos marcados com suásticas nazistas em uma fazenda no interior de São Paulo, o filme acompanha a investigação do historiador Sidney Aguilar e a descoberta de um fato assustador: durante os anos 1930, 50 meninos negros foram levados de um orfanato no Rio de Janeiro para a fazenda onde os tijolos foram encontrados. Lá, passaram a ser identificados por números e foram submetidos ao trabalho escravo por uma família que fazia parte da elite política e econômica do País, e que não escondia sua simpatia pelo ideário nazista. Dois sobreviventes dessa tragédia brasileira, Aloízio Silva (o “menino 23”) e Argemiro Santos, assim como a família de José Alves de Almeida (o “Dois”), revelam suas histórias pela primeira vez. O Cine UFG funciona no prédio da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás, no Câmpus 2.