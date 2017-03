Morre tartaruga que teve 915 moedas retiradas da barriga

A tartaruga-marinha Bank, que no início de março foi submetida a uma cirurgia para retirada de 915 moedas que estavam em sua barriga, morreu nesta terça (21).

Segundo o jornal britânico "The Guardian", as causas da morte foram complicações decorrentes da cirurgia e envenenamento do sangue. "Ela pelo menos teve a chance de nadar livremente e comer feliz antes de partir", disse o Dr. Nantarika Chansue.

Chansue e outros veterinários realizaram em Bank a complicada retirada de 5 kg de moedas que estavam no estômago da tartaruga marinha de 25 anos.

Bank viveu por mais de uma década em um lago público na província de Chonburi, a sudeste de Bangcoc. As moedas que ela engoliu foram jogadas por turistas -na Tailândia acredita-se que atirar dinheiro para tartarugas traz longevidade.