Morre menino de cinco anos que pediu para conhecer ídolo Wesley Safadão como último desejo

Morreu neste domingo (8) Wesley Safadinho, menino de cinco anos de idade que ficou conhecido no fim de 2016 por ter como último desejo conhecer Wesley Safadão, seu ídolo.

O menino ganhou destaque nos últimos dias de 2016, quando voluntárias de uma associação que cuida de crianças com câncer pediram ajuda nas redes sociais para entrar em contato com o cantor.

Elas queriam realizar o último desejo do menino: conhecer Safadão. O garoto ganhou o apelido, porque costumava cantar as músicas de artista no período em que ficou internado.

O pedido viralizou e, no dia 30 de dezembro, Safadão visitou o fã. Em um vídeo dos dois, que circulou pelas redes sociais na época, o cantor contou que eles brincaram, jogaram sinuca e, claro, cantaram "1%", hit que ficou conhecido na voz do artista.

O menino morreu dez dias após ter conhecido o ídolo.