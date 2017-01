Morre mãe do escritor Gabriel Nascente

Morreu nesta segunda-feira (9), aos 91 anos, em Goiânia, a mãe do escritor Gabriel Nascente, Antônia Barbosa Nascente. Nascida em Piracanjuba, a dona de casa viveu a maior parte da vida na capital goiana, antes de se mudar para Piracicaba, no interior paulista, onde vivia com um das filhas.

A dona de casa morreu em decorrência de um infarto decorrido de complicações de uma pneumonia que tratava há dois meses, motivo pelo qual havia retornado a Goiânia. O enterro está marcado para as 10 horas desta terça-feira (10), no Parque Memorial de Goiânia (GO-020, saída para Bela Vista), onde também está sendo realizado o velório.