Morar Mais por Menos: Decoração engajada

Seguindo o movimento sustentável, responsável por formar consumidores mais conscientes e profissionais mais engajados, a mostra de decoração Morar Mais por Menos chega à sua décima edição e abre as portas para o público na próxima sexta-feira (11). Ao todo, 47 profissionais - entre arquitetos, designers de interiores e paisagistas, procuram dar novos significados a objetos usados e ares naturais a espaços residenciais e corporativos.

Os 27 ambientes da mostra, espalhados entre os 1.300m² da casa que recebe o evento este ano, trazem um encontro de referências e estilos, misturando materiais mais baratos como pedra e madeira, com objetos mais caros, feitos de aço e metal, além do reaproveitamento de itens usados e das novas roupagens de mobiliários que seriam descartados. A democratização das escolhas resulta na principal característica da mostra: reduzir ao máximo o custo final dos projetos.

Logo na entrada da mostra, a bilheteria assinada pela designer de interiores Elisângela Alves antecipa o laboratório de ideias que é a Morar Mais. Em uma espécie de instalação de boas-vindas, a profissional montou o espaço em um contêiner, fazendo uso de materiais brutos, como o concreto da pintura na parede, e de elementos leves, como a iluminação pontual com ares cênicos. A mistura ilustra a proposta high and low, juntando itens simples a objetos mais caros e sofisticados. O contêiner chama atenção ainda para outra tendência: as construções modulares que podem ser facilmente montadas, desmontadas e transportadas funcionando com residências e escritórios.

Elisângela também usa aço corten para revestir o cobogó, elemento presente em quase todas as obras de Lúcio Costa, pioneiro da arquitetura modernista no Brasil e famoso pelo projeto de Brasília. “Apostamos no reaproveitamento, no reúso, no pensar o projeto de forma customizada. Acreditamos que não se pode ter uma relação descartável com a decoração e que a economia criativa está em voga justamente para desmitificar que morar bem não precisa ser caro”, pontua a diretora da mostra, Soraia Prates.

Beleza do simples

Segundo Soraia, a receita é misturar um móvel assinado do qual o cliente não abra mão com soluções criativas e baratas. Dessa miscelânea nasce um projeto possível de sair do papel sem a contrapartida do investimento de um valor exorbitante. “Usamos muito na composição da mostra peças de acervos pessoais e cunho afetivo dos próprios profissionais, além de soluções como o reaproveitamento de água em lavatórios, a integração com móveis multifuncionais e a decoração feita com artesanato e bricolagem”, destaca.

Soraia aponta como fortes a utilização da madeira pinus e de demolição, galões de óleo que substituem base para mesas e lavatórios e paletes e pneus que se transformam em brinquedos. A diretora também ressalta a importância das peças autorais e conta que os profissionais da mostra são estimulados a buscar soluções feitas com as próprias mãos, criando peças de design ou reúso de sucatas.

Foi assim com as designers de interiores Lara Alves, 29 anos, e Tatiane Maia, 40, que assinam o quarto do bebê. Participando da mostra pela primeira vez, a dupla fez a quatro mãos os pufes do ambiente. Enquanto um foi feito de pneu e coberto com lã, o outro foi revestido com crochê. A inspiração, estilo casa de vó, veio das antigas bonecas de pompom. As profissionais usaram ainda cores variadas que fogem do branco, rosa e azul e que podem ser usadas para todas as idades e sexos. Outro destaque é a madeira pinus, escolhida para o berço, com desenho lúdico, e usada ripada no teto e na parede.

SERVIÇO

Mostra: Morar Mais por Menos 2017

Data: De 11 de agosto a 17 de setembro

Visitação: de terça a sexta-feira, das 17 às 22 horas. Sábado e domingo, das 14 às 22 horas

Local: Rua T-38, qd 117, lt 15 - Setor Bueno

Ingressos: R$ 40 (inteira)

Informações: 98111-0013